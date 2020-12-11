فريق أوروبي ينتظر قرارا فنيا من أجل الانقضاض على نجم الزمالك

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير تركية اليوم أن نادي جالطة سراي بدأ أولى خطوات ضم نجم الزمالك المصري.

ووفقا لصحيفة "حريت" التركية مساء أمس الخميس فإن نادي جالطة سراي يخوض صراعا من أجل خطف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكشفت الصحيفة أنه يتبقى فقط أن يوافق المدير الفني لجالطة سراي فاتح تريم حتى يتم الدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة الزمالك.

وكانت إدارة الزمالك أكدت في وقت سابق أن اللاعب سيبقى داخل أسوار الفريق الأبيض ولن يرحل.

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مصطفى محمد فاتح تريم رياضة الزمالك الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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