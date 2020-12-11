وزيرة الإسكان العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قامت المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بدولة العراق، بجولة تفقدية بمنطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر، يرافقها المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس  كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، وذلك للاطلاع على ما تم تنفيذه من مشروعات وأعمال التنمية بالمدينة، والاستفادة من التجارب المصرية فيما يتعلق بالمشروعات القومية.

وخلال زيارتها للمدينة، تفقدت وزيرة الإعمار والإسكان العراقية، ومرافقوها، مشروع "سكن كل المصريين"  بمنطقة حدائق العاصمة،  بعدد  29496 وحدة  سكنية 1124  عمارة، بقيمة استثمارية 7.5 مليار جنيه، حيث بلغت  نسبة الإنجاز العينى  62%، ونسبة الإنجاز المستهدفة 52%. 


كما شملت جولة المهندسة نازنين محمد وسو، المرور على مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة  بعدد 376 عمارة  9024 وحدة سكنية، وتفقدت الأعمال التى تم تنفيذها بالمشروع، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع لنحو 91.5 %.


وأشادت وزيرة الإعمار والإسكان العراقية، بالمشروعات التي شملتها الجولة، وجودة التشطيبات للوحدات، ومعدلات الإنجاز بالمدينة، مؤكدة على زيادة أطر التعاون بين دولتي مصر والعراق، لا سيما في مجال البنية الأساسية والقطاع العقاري، والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مجال توفير وحدات الإسكان الاجتماعي.


من جانبه، أكد المهندس خالد عباس، أنه يتم دفع معدلات العمل بالمشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمدينة، والتشديد على الجودة والكفاءة في التنفيذ لتسليم الوحدات لمستحقيها بالمواصفات المطلوبة.
وزيرة الإسكان العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر
وزيرة الإسكان العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر
وزيرة الإسكان العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر
وزيرة الإسكان العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر
وزيرة الإسكان العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر
وزيرة الإسكان العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر
وزيرة الإسكان العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر
وزيرة الإسكان العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر
وزيرة الإسكان العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر
وزيرة الإسكان العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر
وزيرة الإسكان العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر
وزيرة الإسكان العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر
وزيرة الإسكان العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر
وزيرة الإسكان العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر
وزيرة الإسكان العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر
وزيرة الإسكان العراقية تتفقد مشروعات حدائق العاصمة بمدينة بدر

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