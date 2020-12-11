نبيل فاروق: مُدرسة وراء إقناعي بالكتابة بـ"اللعب في خدودي" (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، مع الإعلامي محمد الشاذلي، حوارًا سجلته كاميرا البرنامج مع الكاتب نبيل فاروق قبل وفاته، ويذاع لأول مرة.





وقال "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي، إنه كتب قصة عندما كان في المرحلة الابتدائية بعدما أقنعته مدرسة الألعاب بذلك، مضيفًا: "المدرسين كانوا يشجعوني باللعب في خدودي، ويقولوا لى برافوا".



