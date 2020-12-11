نبيل فاروق: مُدرسة وراء إقناعي بالكتابة بـ"اللعب في خدودي" (فيديو)
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:05 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، مع الإعلامي محمد الشاذلي، حوارًا سجلته كاميرا البرنامج مع الكاتب نبيل فاروق قبل وفاته، ويذاع لأول مرة.
وقال "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي، إنه كتب قصة عندما كان في المرحلة الابتدائية بعدما أقنعته مدرسة الألعاب بذلك، مضيفًا: "المدرسين كانوا يشجعوني باللعب في خدودي، ويقولوا لى برافوا".
وشيعت بالأمس جنازة الأديب والروائى الدكتور نبيل فاروق، عقب صلاة الظهر من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب، والذى رحل عن عالمنا مساء الاربعاء، بعد تعرضه لأزمة قلبية، فور وصول جثمان الراحل نبيل فاروق للمسجد لأداء صلاة الجنازة، دخلت زوجته الدكتورة ميرفت راغب، فى حالة انهيار.