توافق مصري عراقي لتحقيق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة العراق الشقيقة فى كافة المجالات وخاصة التعاون الصناعي والتجاري خاصة في ظل قوة العلاقات بين البلدين وتوافق الرؤى بين القيادتين المصرية والعراقية، مشيرةً الى حرص الحكومة المصرية على البناء على نتائج القمة الرئاسية التي عقدت بالعاصمة الاردنية عمان خلال شهر أغسطس الماضي والتي كانت بمثابة دفعة قوية لتعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق آمال وطموحات شعوب الدول الثلاث.





وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مصر والعراق وتحويلها إلى مشروعات تعاون اقتصادي تسهم في تعزيز معدلات نمو الاقتصادين المصري والعراقي وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.





جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع الدكتور منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي والذي يزور مصر حالياً ضمن وفد حكومي رفيع المستوى لمتابعة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق وذلك على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى دولة العراق نهاية شهر أكتوبر الماضي، حضر اللقاء اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجارى.





وقالت الوزيرة إنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على إيفاد فريق فني من وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية المصرية إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لزيارة العراق خلال الفترة القريبة المقبلة للوقوف على التوجهات الصناعية العراقية واحتياجات السوق العراقي والتعرف عن كثب على الفرص المتاحة بالسوق العراقي التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن هناك رغبة قوية لدى العديد من رجال الاعمال المصريين في التواجد بالسوق العراقي والمشاركة في مشروعات اعادة الاعمار.





وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض احتياجات الحكومة العراقية خلال الفترة القادمة في إطار مبادرة إعمار العراق وإمكانية تلبية هذه الاحتياجات من خلال الشركات والقطاع الخاص المصري خاصةً في ظل توجيهات الرئيس السيسي بتوجيه كل الدعم للحكومة العراقية فيما يخص إعادة إعمار العراق، مشيرةً إلى أن الشركات المصرية لها باع طويل في التعاون التجاري والاستثماري مع كافة الدول العربية وخاصةً العراق.





وحول رغبة الجانب العراقى فى الإستعانة بالخبرة المصرية فى تطوير عدد من الصناعات العراقية، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة حريصة على إتاحة كافة الكوادر اللازمة لنقل التكنولوجيا والخبرات المصرية إلى الصناعة العراقية وبصفة خاصة فى مجال إقامة المناطق والمجمعات الصناعية المتخصصة، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن الوفد الفنى لوزارة الصناعة العراقية والذى زار القاهرة الأسبوع الماضى قد قام بزيارات ميدانية إلى عدد من التجمعات الصناعية والمصانع للتعرف على الإمكانات الصناعية المتاحة وسبل الإستفادة منها فى تطوير قطاع الصناعة العراقى.





ومن جانبه أكد الدكتور/ منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي حرص بلاده على تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والعراق والانتقال بمستوى العلاقات الحالية إلى آفاق أرحب تلبي طموحات الشعبين الشقيقين، مشيراً في هذا الإطار إلى أن العراق يفتح ذراعيه لاستقبال المنتجات المصرية.





وأوضح الخباز أن بلاده حريصة على تفعيل مذكرات التفاهم التى وقعت بين الجانبين خلال إجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية والتى إستضافتها العاصمة بغداد مؤخراً وبصفة خاصة ما يتعلق بالشأن الإقتصادى حيث تسعى العراق إلى إستعادة علاقاتها الإقتصادية القوية مع كافة الشركاء وبصفة خاصة مصر بإعتبارها الدولة الرائدة فى المنطقة، مشيراً فى هذا الإطار إلى حرص العراق على الإستفادة من التجربة المصرية فى مجال الإصلاح التشريعى للقوانين المرتبطة بالشأن الإقتصادى وذلك بهدف المساهمة فى خلق بيئة إستثمارية جاذبة للمستثمرين وتوفير فرص عمل أمام الشباب العراقي.





وأضاف وزير الصناعة والمعادن العراقي أن العراق تسعي لتنظيم معرض دائم للمنتجات المصرية بالسوق العراقي وذلك لما يتمتع به المنتج المصري من سمعة رائجة وقبول من المواطن العراقي حيث سيتم تقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات اللازمة لنفاذ منتجات هذا المعرض للعراق، مشيراً إلى هناك عدد من الصناعات التي تمثل فرصة ذهبية أمام الشركات المصرية بالسوق العراقي أهمها الجلود والسيراميك والأدوية، والحديد والبتروكيماويات.