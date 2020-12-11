خبر سار لريال مدريد قبل موقعة الديربي

تلقت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني بشري سارة، بعدما تواجد فيدي فالفيردي لاعب وسط الميرنجي في تدريبات اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة.





وكان ريال مدريد تأهل امس الأربعاء إلي دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا مهمًا علي نظيره بروسيا مونشنغلادباخ الألماني بهدفين نظيفين، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.





وعاد لاعب الوسط الأوروجوياني إلي تدريبات ريال مدريد، في الوقت نفسه غاب اللاعبين الذين شاركوا في مباراة مونشنغلادباخ من أجل إراحتهم لمواجهة أتليتكو مدريد.





وغاب داني كارفخال الظهير الأيمن من التدريبات، علي رغم من عدم مشاركته امس، بجانب تدريبه مرتين قبل المباراة، وسيعود إلي التدريبات الجماعية غداً الجمعة حسبما أعلن النادي.





يذكر ان ريال مدريد سيواجه أتليتكو مدريد في المباراة القادمة، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الليغا الإسبانية.





ويغيب عن ديربي العاصمة، الرباعي "إيدن هازارد وماريانو دياز ومارتين أوديجارد ولوكا يوفيتش"، بسبب الإصابة.