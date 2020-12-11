باتشيكو يجري تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام المقاولون
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2020-2021.
وقرر جايمي باتشيكو
مدرب فريق الزمالك، الدفع بالرباعي محمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي ومصطفى
محمد وأحمد سيد زيزو، في خط الهجوم.
ولم يتحدد موقف
يوسف أوباما من اللقاء، حتى الآن، بعد عودته مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد
19.
وقام البرتغالي
باتشيكو، بعقد جلسة مع لاعبي الفريق، وطالبهم خلال الجلسة بضرورة نسيان خسارة نهائي
أفريقيا وكأس مصر، وفتح صفحة جديدة بآمال وطموحات جديدة، محذرا اللاعبين من المقاولون
العرب، بعد الأداء الذي ظهروا به في الكونفدرالية الإفريقية.
وقد شهد مران الزمالك
خلال الأيام الماضية، منافسة قوية بين حازم إمام، والدولي التونسي حمزة المثلوثي،
على قيادة الجبهة اليمنى.
وبات أحمد أبو
الفتوح، قريب من الدخول في التشكيلة الأساسية للزمالك، للتواجد في الجبهة اليسرى في
ظل عودة عبدالله جمعة مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا، وعدم جاهزية محمد عبدالشافي
الذي بدأ البرنامج التجهيزي الموضوع له، من أجل العودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة،
وذلك علي خلفية العملية الجراحية التي خضع لها بسبب كسر في الترقوة.