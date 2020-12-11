أرسنال يزاحم برشلونة على ضم نجم مانشستر سيتي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ذكر تقرير صحفي إنجليزي، عن وجود نادي جديد مهتم بالتعاقد مع الإسباني إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.

 

وحسب المعلومات الواردة من صحيفة "ذا صن" فإن نادي أرسنال يرغب في الحصول على خدمات اللاعب لكي يعزز مركز قلب الدفاع.

 

وسيتنافس النادي اللندني مع نادي برشلونة الراغب في الحصول على خدمات لاعبه السابق البالغ من العمر 19 عاماً.

 

وينتهي عقد اللاعب مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل، ولم يتوصل الطرفين لحتى إلى إتفاق.

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