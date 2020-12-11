يذاع لأول مرة.. شاهد آخر حوار مع الكاتب نبيل فاروق قبل وفاته

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، حوارًا سجلته كاميرا البرنامج مع الكاتب نبيل فاروق قبل وفاته، ويذاع لأول مرة.





وكشف نبيل فاروق أنه بدأ التفكير في شخصية رجل المستحيل عندما كان في الصف الأول من كلية الطب، موضحًا: "فكرت في إننا ليه جواسيس جامدة، وفكرت يبقى في شخصية لكن مش أنا اللي أكتبها، لكن لما محدش كتبها كتبتها أنا، ولما كتبتها دور النشر كلها رفضتها ولم يكن أحد يتصور النجاح الكبير الذي حققته، فقد كانت فكرة المجموعة تسيطر على السوق مثل المغامرون الخمسة والشياطين الـ13، وكان جميع الناشرين يرفضون فكرة البطل الأوحد".



