يذاع لأول مرة.. شاهد آخر حوار مع الكاتب نبيل فاروق قبل وفاته

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، حوارًا سجلته كاميرا البرنامج مع الكاتب نبيل فاروق قبل وفاته، ويذاع لأول مرة.

وكشف نبيل فاروق أنه بدأ التفكير في شخصية رجل المستحيل عندما كان في الصف الأول من كلية الطب، موضحًا: "فكرت في إننا ليه جواسيس جامدة، وفكرت يبقى في شخصية لكن مش أنا اللي أكتبها، لكن لما محدش كتبها كتبتها أنا، ولما كتبتها دور النشر كلها رفضتها ولم يكن أحد يتصور النجاح الكبير الذي حققته، فقد كانت فكرة المجموعة تسيطر على السوق مثل المغامرون الخمسة والشياطين الـ13، وكان جميع الناشرين يرفضون فكرة البطل الأوحد".

وشيعت بالأمس جنازة الأديب والروائى الدكتور نبيل فاروق، عقب صلاة الظهر من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب، والذى رحل عن عالمنا مساء الاربعاء، بعد تعرضه لأزمة قلبية، فور وصول جثمان الراحل نبيل فاروق للمسجد لأداء صلاة الجنازة، دخلت زوجته الدكتورة ميرفت راغب، فى حالة انهيار.

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على مواجهات ريال مدريد المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إيقافه وتحويله للتحقيق.. تعليق ناري من طارق يحيي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 13 ساعة

صالح جمعة يُزين قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ 41 دقيقة

الكاف يصدم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

موقف الأهلي النهائي من ضم المايسترو والأخطبوط في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على بديل مروان محسن أمام المقاصة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

08:21 م

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

موقف الأهلي النهائي من ضم المايسترو والأخطبوط في الميركاتو الشتوي

08:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر