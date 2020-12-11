صالح جمعة يُزين قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا قائمة الفريق استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي اليوم في أول مباراة للفريق بعد صعوده إلي الدوري الممتاز موسم 2020/2021 ، ويحل الفريق ضيفاً على على الإنتاج على ملعب السلام في تمام الساعة 7.30 مساء في ختام اليوم الأول للدوري العام بالجولة الأولى.

 

وتضم قائمة الفريق 21 لاعباً ، وهم :-

 

حراسة المرمى : محمود شكري  - عامر عامر

 

خط الدفاع : طارق سامي  - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود صقر - رجب بكار - محمد جمال

أحمد محسن - عاشور الأدهم

خط الوسط : محمد توني  - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - صالح جمعة - محمد إبراهيم - شريف دابو  - محمد مسعد  - مصطفى ميسي

خط الهجوم : شادي حسين  - أحمد غنيم – ماكسويل.

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