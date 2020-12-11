صالح جمعة يُزين قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي

صالح جمعة يُزين قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
علي نبوي
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أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا
كليوباترا قائمة الفريق استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي اليوم في أول مباراة للفريق
بعد صعوده إلي الدوري الممتاز موسم 2020/2021 ، ويحل الفريق ضيفاً على على الإنتاج
على ملعب السلام في تمام الساعة 7.30 مساء في ختام اليوم الأول للدوري العام بالجولة
الأولى.
وتضم قائمة الفريق 21 لاعباً ، وهم :-
حراسة المرمى : محمود شكري - عامر عامر
خط الدفاع : طارق سامي - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود صقر - رجب
بكار - محمد جمال
أحمد محسن - عاشور الأدهم
خط الوسط : محمد توني - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - صالح جمعة - محمد
إبراهيم - شريف دابو - محمد مسعد - مصطفى ميسي
خط الهجوم : شادي حسين - أحمد غنيم – ماكسويل.