عالم بالأوقاف: نحتاج إلى المال في الدين للتقرب إلى الله والعبادة (فيديو)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الشيخ محمد عيد كيلاني، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن المال ركن من أركان الدين كما إنه ركن من أركان الدنيا.

وأوضح كيلاني خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أننا نحتاج إلى المال في الدين للتقرب إلى الله والعبادة، لافتا إلى أن الزكاة هي عبادة مالية بحتة.

وأكد، أن الإنسان بالفطرة يُحب المال، لافتا إلى أن المسؤولية في المال مسؤولية عظيمة لأن الإنسان مطالب بالتوازن ما بين الكسب والإنفاق.

وبين أن عدم إتقان العمل نوع من أنواع الفساد والجرأة على كسب المال الذي يرتباه بالشبهة. 

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن رؤية المعجزات تُعد من أوقات استجابة الدعاء.

وأضاف "الجندي"، خلال تصريحات سابقة بالبرنامج، اليوم الخميس، أنه عندما نرى قطيرات الماء تتساقط من السماء، وعندما تلد امرأة مولودًا، وعندما يعافى مريض من مرضه بعد أن استبعد العلماء شفاءه، من أوقات إجابة الدعاء.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن وقت حدوث المعجزات هو وقت تجلي لقدرة الله تبارك وتعالى على خلقه، موضحًا أن رؤية المعجزة قد يكون زمانيًا وقد يكون مكانيًا، وهذا يؤكد أن مكان الطاعة هو مكان إجابة الدعاء.

وقال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، خلال تصريحات سابقة بالبرنامج، إن اليقين بالإجابة هو شرط قبول الدعاء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "ادعو الله وأنتم موقنون".

وأضاف "عبد المعز": "لابد للإنسان وهو يدعو الله لقضاء مسألة أو حاجة أن يكون موقن باستجابة الله له".

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