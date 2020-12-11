أمريكا تعاني انخفاض كبير في عجز الميزانية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قالت وزارة المالية الأمريكية إن عجز الميزانية الحكومية في شهر نوفمبر الماضي بلغ 145.266 مليار دولار، بانخفاض نسبته 30.4% عن نفس الشهر من العام الماضي (208.838 مليار دولار).

 

ووفقا لبيانات الوزارة فقد انخفضت إيرادات الميزانية بنسبة 2.5% إلى 219.553 مليار دولار، مقارنة بـ225.185 مليار دولار قبل عام.

 

بينما تراجعت النفقات بنسبة 15.9% إلى 364.819 مليار دولار، مقابل 434.024 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره الماليه

أخبار تهمك

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

صالح جمعة يُزين قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ 42 دقيقة

موسيماني يستقر على بديل مروان محسن أمام المقاصة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مواجهات ريال مدريد المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إيقافه وتحويله للتحقيق.. تعليق ناري من طارق يحيي

منذ حوالي 9 ساعات

الكاف يصدم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

موقف الأهلي النهائي من ضم المايسترو والأخطبوط في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ يوم

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

77 مليار دولار.. عجز ميزانية الحكومة الأمريكية في يوليو

تراجع ودائع القطاع المصرفي في قطر على أساس سنوي

3 مليارات دولار عجز الميزانية التركية في أبريل

تراجع الصادرات المصرية إلى 2.580 مليار دولار خلال مارس الماضي

53 % تراجع في عجز ميزانية سلطنة عمان خلال 6 أشهر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

08:21 م

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

موقف الأهلي النهائي من ضم المايسترو والأخطبوط في الميركاتو الشتوي

08:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر