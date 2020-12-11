أمريكا تعاني انخفاض كبير في عجز الميزانية

قالت وزارة المالية الأمريكية إن عجز الميزانية الحكومية في شهر نوفمبر الماضي بلغ 145.266 مليار دولار، بانخفاض نسبته 30.4% عن نفس الشهر من العام الماضي (208.838 مليار دولار).

ووفقا لبيانات الوزارة فقد انخفضت إيرادات الميزانية بنسبة 2.5% إلى 219.553 مليار دولار، مقارنة بـ225.185 مليار دولار قبل عام.

بينما تراجعت النفقات بنسبة 15.9% إلى 364.819 مليار دولار، مقابل 434.024 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي.