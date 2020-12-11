أمريكا تعاني انخفاض كبير في عجز الميزانية
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:20 ص
وكالات
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قالت وزارة المالية الأمريكية إن عجز الميزانية الحكومية في شهر نوفمبر الماضي بلغ 145.266 مليار دولار، بانخفاض نسبته 30.4% عن نفس الشهر من العام الماضي (208.838 مليار دولار).
ووفقا لبيانات
الوزارة فقد انخفضت إيرادات الميزانية بنسبة 2.5% إلى 219.553 مليار دولار، مقارنة
بـ225.185 مليار دولار قبل عام.
بينما تراجعت
النفقات بنسبة 15.9% إلى 364.819 مليار دولار، مقابل 434.024 مليار دولار في
نوفمبر من العام الماضي.
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