مياه المنيا: اجتماع مع برنامج الوكالة الأمريكية "IWSSTA" لتطوير قاعدة البيانات





قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه تم عقد اجتماع مع مسئولى الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الامريكية IwSSTA، لمناقشة تطوير قاعدة بيانات الربط بين كافة القطاعات لسرعة تحديد الاحتياجات وتوفيرها وانشاء فريق للمتابعة بكافة الفروع لوضع خطط التشغيل والصيانة الدورية.





وأوضح أن الاجتماع يأتي فى إطار توجيهات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتطوير العمل بمختلف القطاعات داخل الشركة.









وأضاف الشهاوى أن الاجتماع ناقش آليات تحسين الأداء التشغيلى والاستدامة المالية وتقديم الدعم الفنى لإدارة الاصول وتحسين جودة الخدمة وتحقيق الكفاءة التشغيلية وعمل التجهيزات اللازمة لحصول عدد من معامل الشركة على شهادة الأيزو ١٧٠٢٥.









وذكر أن الاجتماع تناول آليات زيادة نسبة التحصيل، وتقليل الفاقد وزيادة الايرادات وتبادل الخبرات وضرورة عمل أرشفة إليكترونية لسهولة جمع البيانات ورفع كفاءة البرامج المالية









وأكد رئيس شركة مياه المنيا، حرص الشركة على الإستفادة من كافة البرامج المتاحة لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.