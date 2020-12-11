مورينيو يرد على غضب نجوم توتنهام

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث مدرب فريق توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو، في تصريحات صحفية، بعد الفوز على رويال انتويرب، 2-0 في الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

 

واستهل حديثه حول مشاركة كين وسون وندومبيلي بعد ساعة من المباراة:"المباراة كانت مفتوحة، عندما فكرت في التغييرات كانت النتيجة 0-0 ثم سجلنا هدفاً لكن هذا لم يغير رأيي ".

 

وأضاف:" كنا بحاجة إلى المزيد من الروتين الذي يتمتع به هؤلاء اللاعبون (كين وسون وندومبيلي) ، وقد احتجنا إلى الشدة لأنهم يلعبون أسبوعًا بعد أسبوع. تمكنا من إبعاد أنتويرب عن مرمانا".

 

وأتم عن مغادرة ديلي آلي ووينكس دكة البدلاء:"كيف يمكنني أن أجعل الجميع سعداء؟ أنهم سعداء لأننا نفوز لكنهم ليسوا سعداء لأنهم لا يلعبون، طلبت من اللاعبين أن يذهبوا للإستحمام، قرر البعض الذهاب والبعض قرر البقاء".

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