وكالة الفضاء المصرية تكشف تفاصيل تصنيع قمرين صناعيين بمصر (فيديو)

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كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، نفاصيل الأقمار الصناعية التي تم تصنيعها في مصر، موضحا أن مصر تمكنت من اطلاق قمرين صناعيين محليين الصننع 100%، لغرض التصوير.

وأشار "القوصي"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن مصر قامت بتصميم وتصنيع القمرين بالكامل في مصر، وتم اطلاقهم بواسطة جهة أجنبية، موضحا أنها أقمار صناعية صغيرة الحجم.

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، العمر الافتراضي للأقمار الصناعية العلمية يصل إلى 7 سنوات.



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تدرس وكالة الفضاء المصرية، إنشاء منصة صواريخ لإطلاق الأقمار الصناعية، وقامت بعرض دراسة بهذا الخصوص على جهات عليا للموافقة على بدء العمل فى المشروع.



وتعد مصر من أوائل الدول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا التى أنشأت وكالة فضاء وطنية خالصة فى زمن قياسي، إلى جانب تطوير قدراتها الفنية بإنشاء مركز لتجميع الأقمار الصناعية يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربى والمنطقة.



وتمتلك مصر كوادر فنية وعلمية متميزة تعمل فى مجال صواريخ الإطلاق فيما يخص ميكانيكا الصاروخ وتوجيهه، ويحدد القانون إمكانية تصنيع القمر الصناعى فى مصر وإطلاقه من الأراضى المصرية.

