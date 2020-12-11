زيادة المعاشات 2021 | تعرف على نسبة زيادة مرتبات المعلمين وأصحاب المعاشات والموظفين وموعد تطبيق الزيادة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:33 ص
المعاشات
المعاشات
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زيادة المعاشات 2021 | تعرف على نسبة زيادة مرتبات المعلمين وأصحاب المعاشات والموظفين وموعد تطبيق الزيادة

زيادة المعاشات 2021، ينتظر عدد كبير من المتقاعدين وأصحاب المعاشات الزيادة التي أقرها مجلس النواب لمساعدة أصحاب المعاشات على تحسين أوضاعهم المالية، ويستهدف ذلك القرار تحسين أوضاع 2.1 مليون مواطن، وذلك لتكلفة وصلت إلى 6.1 مليار جنيه، حيث أنه تم تحديد زيادة 15 % على المعاشات لمساعدتهم على المعيشة في ظل تلك الظروف الصعبة التي تأثرت بانتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم نوضح لكم اليوم زيادة المعاشات 2021، تابعوا معنا.

زيادة المعاشات 2021
أقر مجلس النواب زيادة في المعاشات لمساعدة المتقاعدين عن العمل على العيش حياة كريمة، لتبدأ الحكومة في تنفيذ ذلك القرار الذي تم التصديق عليه من قبل رئاسة الجمهورية، ليأتي وزير المالية الدكتور محمد معيط بخبر سار إلى جميع أصحاب المعاشات، وهو أنه سوف تكون هناك زيادة في المعاشات بنسبة وصلت إلى 15%، وسوف يتم العمل بتلك الزيادة بدءا من يوم 1 من شهر يناير القادم لعام 2021، وكذلك سوف يتم صرف العلاوات الخمس لكافة أصحاب المعاشات المستحقين لها في موعدها.

زيادة مرتبات المعلمين والموظفين
كما أقرت الوزارة زيادة في مرتبات المعلمين والموظفين بدءا من العام الجديد، وسوف تتراوح زيادة المعلمين من 75 إلى 180 بشكل شهري، أما زيادة الموظفين سوف تكون 12% بحد أدنى 75 جنيه شهريا.

وأشار وزير المالية إلى أن عدد أصحاب المعاشات قد وصل إلى الآن إلى حوالي 10 مليون مواطن،  ويعتبر ذلك القرار من أهم القرارات المتخذة من الدولة التي تحرص على توفير سبل الراحة للمواطنين وخاصة أصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات 2021 | تعرف على نسبة زيادة مرتبات المعلمين وأصحاب المعاشات والموظفين وموعد تطبيق الزيادة

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