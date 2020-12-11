أسعار اللحوم اليوم الجمعة 11-12-2020

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار اللحوم في محلات الجزارة والأسواق  اليوم الجمعة، حيث زوذلك لحرص الدولة علي توفيرها في كل مكان ومن من خلال منافذ القوات المسلحة والجمعيات الإستهلاكية ، حيث تعتبر اللحوم مصدر قوي للحديد وتحتوي على بروتينات و فيتمامين ب1 وب2 ، كما تحتوي علي  كميات من الكرياتين ، واللحوم الحمراء هي أغنى مصدر لحامض الألفا ليبويك وهو عبارة عن مضاد قوي للأكسدة..

وننشر أسعار اللحوم اليوم في الأسواق كالاتي : 

كيلو البتلو ما بين 80إلى 180جنيهًا.
سجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها.
سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو
 والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو
 وسجل اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو
 وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو
 والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها
 واللحوم الضأن بين 120-140جنيها
 اللحم الجملى 90 - 100 جنيه للكيلو. 

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