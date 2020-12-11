دورتموند يوافق على سفر هالاند إلى قطر للعلاج

قال نادي بوروسيا دورتموند، إن مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند، سيخضع للعلاج في قطر بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ.





وأوضح المدير الرياضي لدورتموند، ميكايل زورك، بعد وصول هالاند إلى قطر "كانت رغبته في متابعة العلاج هناك".





وأضاف أن اللاعب "محاط بخبراء وعلى اتصال وثيق بقسمنا الطبي، ولهذا السبب وافقنا على طلبه".





وبرر المدير الرياضي قرار النادي بالإشارة إلى أنه يتوقع من اللاعب "الالتزام بإجراءات النظافة المعمول بها (لمكافحة تفشي فيروس كورونا)، والعودة إلى ألمانيا قبل عيد الميلاد".





وسجل هالاند البالغ من العمر 20 عاما، 17 هدفا في 13 مباراة هذا الموسم، منها ستة أهداف خلال أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا.



