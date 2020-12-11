مورينيو يطلق تصريحا مثيرا بحق نجوم توتنهام

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
مورينيو
مورينيو
وكالات
Advertisements

أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أنه لن يتمكن من منح جميع لاعبيه السعادة بالمشاركة في جميع المباريات.

وتغلب توتنهام 2-0 على رويال أنتويرب، ليخطف صدارة المجموعة من نظيره البلجيكي، لكن آلي لم يكن بين خمسة تغييرات وخرج لاعب الوسط هاري وينكس، في مشاركة نادرة له في التشكيلة الأساسية، إلى غرفة الملابس مباشرة بعد نزول تانغاي ندومبلي بدلاً منه في الشوط الثاني.

وقال مورينيو لشبكة بي تي سبورت التلفزيونية: "كيف يمكنني إسعادهم جميعا؟، لا أعتقد أنهم سعداء، وهذه هي طبيعة كرة القدم، لا يمكنني صنع المعجزات".

وأضاف في إشارة إلى وينكس: "أبلغت كل اللاعبين إذا لم يشاركوا عليهم العودة للاستحمام، قلت ذلك لكل اللاعبين الذين استبدلتهم لأن عندما يكون الطقس بارداً، فأنا أفضل عودتهم إلى غرفة الملابس والاستحمام.
وتابع: "وينكس فعل ذلك، وأنا سعيد بهذاً لأنني من أبلغته بهذا الأمر".

لكن آلي أصبح على الهامش في تشكيلة توتنهام، حيث لم يشارك سوى مرتين فقط في الدوري، وبدا اللاعب غاضباً أمس الخميس.

واختتم مورينيو: "دعونا لا نهرب من الحقيقة، أي بديل يدرك أنه تم استخدام كل التغييرات الخمسة فلن يكون سعيداً، ولا أتوقع أن يكون سعيداً".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مورينيو رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تعرف على مواجهات ريال مدريد المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

ليس سيرينو.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة

منذ حوالي 12 ساعة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 16 ساعة

الكاف يصدم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ يوم

بعد إيقافه وتحويله للتحقيق.. تعليق ناري من طارق يحيي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصر تتسلم أولى شحنات لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 11 ساعة

موقف الأهلي النهائي من ضم المايسترو والأخطبوط في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

08:21 م

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

07:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر