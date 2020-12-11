مورينيو يطلق تصريحا مثيرا بحق نجوم توتنهام





أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أنه لن يتمكن من منح جميع لاعبيه السعادة بالمشاركة في جميع المباريات.





وتغلب توتنهام 2-0 على رويال أنتويرب، ليخطف صدارة المجموعة من نظيره البلجيكي، لكن آلي لم يكن بين خمسة تغييرات وخرج لاعب الوسط هاري وينكس، في مشاركة نادرة له في التشكيلة الأساسية، إلى غرفة الملابس مباشرة بعد نزول تانغاي ندومبلي بدلاً منه في الشوط الثاني.





وقال مورينيو لشبكة بي تي سبورت التلفزيونية: "كيف يمكنني إسعادهم جميعا؟، لا أعتقد أنهم سعداء، وهذه هي طبيعة كرة القدم، لا يمكنني صنع المعجزات".





وأضاف في إشارة إلى وينكس: "أبلغت كل اللاعبين إذا لم يشاركوا عليهم العودة للاستحمام، قلت ذلك لكل اللاعبين الذين استبدلتهم لأن عندما يكون الطقس بارداً، فأنا أفضل عودتهم إلى غرفة الملابس والاستحمام.

وتابع: "وينكس فعل ذلك، وأنا سعيد بهذاً لأنني من أبلغته بهذا الأمر".





لكن آلي أصبح على الهامش في تشكيلة توتنهام، حيث لم يشارك سوى مرتين فقط في الدوري، وبدا اللاعب غاضباً أمس الخميس.





واختتم مورينيو: "دعونا لا نهرب من الحقيقة، أي بديل يدرك أنه تم استخدام كل التغييرات الخمسة فلن يكون سعيداً، ولا أتوقع أن يكون سعيداً".