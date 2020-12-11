أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 11-12-2020

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن اليوم ليتراوح كيلو الدواجن بين 19 و21 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و16 جنيهًا للكيلو.

بورصة الدواجن اليوم
تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8 جنيهات و10.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4.75 جنيه والكتكوت البلدي حوالى 1.4 جنيه.

أسعار البيض اليوم 
سجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح بين 26 و27 جنيهًا للكرتونة.

سعر الأرانب
سجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح بين 35 و38 جنيهًا.

أسعار البط
سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 12 و14 جنيهًا.

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