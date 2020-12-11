في مقدمتهم ميلان وتوتنهام وأرسنال.. تعرف على المتأهلين لدور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:32 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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انتهت فعاليات دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2020-2021، بتأهل 24 فريق من المجموعات الـ 12، حيث يتأهل لدور الـ 32 الأول والثاني، وينضم إليهم ثمانية فريق احتلوا المركز الثالث في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

 

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" الفرق الـ 24 الذين تأهلوا بشكل رسمي، وهم:

 

- في المجموعة الأولى: "روما الإيطالي (13) نقطة، يونغ بويز السويسري (10) نقاط."

- في المجموعة الثانية: "أرسنال الإنجليزي (18) نقطة، مولده إف كي النرويجي (10) نقاط."

- في المجموعة الثالثة: "بايرن ليفركوزن الألماني (15) نقطة، سلافيا براغ التشيكي (12) نقطة."

- في المجموعة الرابعة: "رينجرز الاسكتلندي (14) نقطة، بنفيكا البرتغالي (12) نقطة."

- في المجموعة الخامسة: "ايندهوفن الهولندي (12) نقطة، غرناطة الإسباني (11) نقطة."

- في المجموعة السادسة: "نابولي الإيطالي (11) نقطة، ريال سوسييداد الاسباني (9) نقاط."

- في المجموعة السابعة: "ليستر سيتي الإنجليزي (13) نقطة، سبورتينغ براغا البرتغالي (13) نقطة."

- في المجموعة الثامنة: "أي سي ميلان الإيطالي (13) نقطة، ليل الفرنسي (11) نقطة."

- في المجموعة التاسعة: "فياريال الإسباني (13) نقطة وله مباراة مؤجلة مع كارباغ اغدام الأزربيجاني، مكابي تل أبيب (11) نقطة."

- في المجموعة العاشرة: "توتنهام هوتسبير الإنجليزي (13) نقطة، انتويرب البلجيكي (12) نقطة."

- في المجموعة الحادية عشر: "دينامو زغرب الكرواتي (14) نقطة، فولفيرسبيرجير النمساوي (10) نقاط."

- في المجموعة الثانية عشر: "هوفنهايم الألماني (16) نقطة، النجم الاحمر الصربي (11) نقطة."

يذكر ان الفرق الثمانية التي تأهلت إلي دور الـ 32 بعد خروجهم من دوري أبطال أوروبا، هم: "ريد بول سالزبورغ النمساوي، شاختار دونيتسك الأوكراني، اولمبياكوس اليوناني، اياكس امستردام الهولندي، كرانسودار الروسي، كلوب بروج البلجيكي، دينامو كييف الأوكراني، مانشستر يونايتد الإنجليزي."

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