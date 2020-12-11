أسعار الأسماك اليوم الجمعة 11-12-2020

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:17 ص
بوابة الفجر
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مع استقرار الطلب على الأسماك حافظت أسعار الأسماك على استقرارها خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتراوح أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، فيما انخفضت أسعار البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 17-19 جنيها مقابل 17-20 جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطى المزارع "2" ليسجل15. 5-16.5 جنيه للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه للكيلو.

 

وسجلت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو، والبورى "2 " بين 29 - 35 جنيها للكيلو، ويترواح سعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الثعابين بين 50-210 جنيهات، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.



وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجلت أسعار القشر بياض 60-85 جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 60-85 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.


وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو.

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