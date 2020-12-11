الصحة تكشف عن آلية تطعيم لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، البدء بتطعيم لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا في المملكة قبل نهاية عام 2020.

وكشف المتحدث باسم صحة المدينة، مؤيد أبوعنق، أمس الخميس، أن المستهدفين في الربع الأول من 2021 هم ممن أعمارهم فوق 65 سنة، والممارسون الصحيون، ومن لديهم سمنة مفرطة أو نقص في المناعة أو أمراض مزمنة.

وأشار إلى أن الفئة المستهدفة للقاح كورونا في المرحلة الثانية من نهاية الربع الأول حتى نهاية الربع الثاني من 2021، ممن هم فوق 50 عاما ممن لديهم أحد الأمراض المزمنة (الربو، السكري، الكلى المزمنة، القلب المزمنة، الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط(>

ولفت إلى أنه سيتم منح لقاح كورونا "فايزر" لجميع موظفي القطاعين العام والخاص في السعودية من بداية الربع الثالث من 2021.

فيما سيتم منح المعلمين والمعلمات لقاح كورونا من بداية شهر 7 عام 2021م.

وأشار أبو عنق إلى أن لقاح كورونا سيكون في السعودية متوفرا بكميات كافية للجميع وبشكل مجاني للمواطن والمقيم في الربع الثالث من عام 2021.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح "فايزر-بيونتيك" للتطعيم ضد فايروس كورونا (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة.