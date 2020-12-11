خطر تركي يهدد الزمالك في نجمه

كشفت تقارير صحفية تركية ان المهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر، علي رادار نادي جالطا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وقالت صحيفة "الحرية" التركية: تداول إسم مصطفى محمد مهاجم الزمالك المصري، علي طاولة نادي جالطا سراي، بعدما ابدي اهتمامه بضم اللاعب الشاب.





وحسب تقرير الصحيفة: ان نادي جالطا سراي بدأ التحرك من الآن لحسم صفقات الميركاتو الشتوي، ولكن من مصادرنا الخاصة وجدنا ان مصطفى محمد ضمن اهتمامات النادي.



