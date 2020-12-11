خطر تركي يهدد الزمالك في نجمه
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:34 ص
محمد سامي
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كشفت تقارير صحفية تركية ان المهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر، علي رادار نادي جالطا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وقالت صحيفة "الحرية" التركية: تداول إسم مصطفى محمد مهاجم الزمالك المصري، علي طاولة نادي جالطا سراي، بعدما ابدي اهتمامه بضم اللاعب الشاب.
وحسب تقرير الصحيفة: ان نادي جالطا سراي بدأ التحرك من الآن لحسم صفقات الميركاتو الشتوي، ولكن من مصادرنا الخاصة وجدنا ان مصطفى محمد ضمن اهتمامات النادي.
واختتم التقرير: سيكون القرار الاخير من المدرب فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطا سراي، حال موافقته على التعاقد مع نجم هجوم الزمالك ومنتخب مصر.