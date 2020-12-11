تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

تترقب جماهير كرة القدم قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة، والتي ستقام في مدينة نيون السويسرية.





ونجح نادي ليفربول الإنجليزي في التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تصدر مجموعته الرابعة، برصيد 13 نقطة.





ومن المحتمل أن يواجه فريق ليفربول الإنجليزي، أحد هذه الفرق في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، " أتليتيكو مدريد الإسباني، بوروسيا مونشنجلاباخ الألماني، بورتو البرتغالي، إشبيلية الإسباني، لاتسيو الإيطالي، برشلونة الإسباني، لايبزيج الألماني".



