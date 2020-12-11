باتشيكو يستقر على بديل عبدالله جمعه أمام المقاولون العرب

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
استقر المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، علي الدفع بوجه جديد في مركز الظهير الأيسر، في مباراة المقاولون العرب في الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز.

وقرر باتشيكو الدفع باللاعب أحمد أبو الفتوح في مركز الظهير الأيسر، في ظل غياب محمد عبدالشافي للإصابة، وعدم جاهزية عبدالله جمعة المُعافي من فيروس كورونا مؤخرًا.

ويجري تجهيز أبو الفتوح في التدريبات الأخيرة إستعدادًا لمواجهة ذئاب الجبل السبت المقبل، علي ملعب السويس الجديد.

ويعد اللاعب العائد من الإعارة من فريق سموحة، أحد أهم أبرز العناصر في منتخب مصر الأولمبي، بجانب مشاركته أساسياً في مباراة منتخب مصر الأول أمام توجو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

أخبار تهمك

بعد إيقافه وتحويله للتحقيق.. تعليق ناري من طارق يحيي

منذ حوالي 6 ساعات

ليس سيرينو.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على مواجهات ريال مدريد المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

الكاف يصدم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصر تتسلم أولى شحنات لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ يوم

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

08:21 م

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

07:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر