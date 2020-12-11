باتشيكو يستقر على بديل عبدالله جمعه أمام المقاولون العرب

استقر المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، علي الدفع بوجه جديد في مركز الظهير الأيسر، في مباراة المقاولون العرب في الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز.





وقرر باتشيكو الدفع باللاعب أحمد أبو الفتوح في مركز الظهير الأيسر، في ظل غياب محمد عبدالشافي للإصابة، وعدم جاهزية عبدالله جمعة المُعافي من فيروس كورونا مؤخرًا.





ويجري تجهيز أبو الفتوح في التدريبات الأخيرة إستعدادًا لمواجهة ذئاب الجبل السبت المقبل، علي ملعب السويس الجديد.



