لمبارد يسعى للتفوق على مدربه السابق

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:28 ص
بوابة الفجر
وكالات
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يتطلع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي للقاء، كارلو أنشيلوتي، مدربه السابق في النادي اللندني والذي يتولى حاليا مسؤولية إيفرتون عندما يلتقي الفريقان في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وقاد أنشيلوتي تشيلسي للفوز بثنائية الدوري الممتاز وكأس الاتحاد في موسم 2009-2010 بينما كان لامبارد لاعبا بارزا في خط وسط الفريق، وأشاد مدرب تشيلسي الحالي بنظيره الإيطالي المخضرم.

وقال لامبارد في مؤتمر صحافي: تأثرت بشخصيته كثيرا كلاعب وإنسان. يتصدر صفوة المدربين الذين عملت معهم، حقق نجاحا كبيرا في عدة أندية. إنه مدرب عظيم ويتمتع بشخصية رائعة وأتطلع لمقابلته.

واستهل إيفرتون، الذي خسر 4-صفر أمام فريق المدرب لامبارد في آخر مواجهة بينهما، الموسم الحالي بقوة وتصدر الدوري قبل أن ينخفض مستواه ويتراجع للمركز التاسع برصيد 17 نقطة من 11 مباراة متأخرا بستة مراكز وبخمس نقاط عن تشيلسي.

وأضاف لامبارد الذي صعد فريقه أيضا إلى دور الستة عشر في دوري الأبطال: الدوري الممتاز لا يرحم وتأثر إيفرتون كثيرا بالإصابات. لا يغير مركز إيفرتون من أفكاري بشأن طريقة مواجهتهم.

وواصل: أنا سعيد جدا بما حققناه لكن المشوار لا يزال طويلا. الكلمات ليست مهمة في هذه المرحلة، كان من المهم حسم صدارة مجموعتنا في دوري أبطال أوروبا وبعدها التوقف عن التفكير في المسابقة القارية حتى العام الجديد. تظهر مبارياتنا الأربع القادمة التحديات التي نواجهها في البطولة ويتعين علينا التركيز.

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