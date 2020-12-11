الأهلي يخطط للحفاظ على نجوم المنتخب الأوليمبي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:25 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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قامت لجنة التخطيط في القلعة الحمراء برئاسة محسن صالح بتوصية سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي بالتحرك من أجل تحصين نجوم المنتخب الأوليمبي من إغراءات براميدز.
وأكدت تقارير صحفية أنه هناك خطة يقودها سيد عبد الحفيظ بالاتفاق مع مجلس الإدارة عن طريق تجديد عقود ناصر ماهر وأكرم توفيق وزيادة قيمة عقودهم مع المارد الأحمر بالإضافة إلى وعدهم بالمشاركة الأساسية والحصول على الفرصة كاملة بالقميص الأحمر.
وفتح مسئولو براميدز مفاوضات مع كلا من ناصر ماهر ومحمد شريف في الفترة الماضية وهو ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء داخل جدران القلعة الحمراء.
ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد في بطولة الدوري عن طريق مواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل.

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