ميدو : المغاربة يتحكمون في الكاف





صرح أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) تتم إدارته تحت حكم المغرب.

وأفادت تقارير صحفية بأنه تم صدور قرار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بنقل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي من القاهرة عاصمة مصر إلى الدوحة عاصمة قطر.

وأصدر الكاف مؤخرًا قرارًا بنقل مباراة السوبر الأفريقي إلى مصر استثنائيا في النسخة الحالية.

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "المغاربة يتحكمون في الاتحاد الأفريقي، يخوضون مباريات في الوقت والمكان الذي يريدونه".