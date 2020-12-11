جورج كلوني يكشف عن دخوله المستشفى مؤخرا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:47 ص
بوابة الفجر
وكالات
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كشف الممثل الأمريكي، جورج كلوني، عن دخوله المستشفى في الفترة الأخيرة، بسبب أحدث أدواره الفنية.

وأشار كلوني الحائز على جائزة "أوسكار" إلى أنه اضطر إلى قضاء عدة أيام في الرعاية الطبية، بعد أن فقد نحو 11 كغ من وزنه بسبب متطلبات دوره في فيلمه الجديد "The Midnight Sky".

وتابع أنه نقل إلى المستشفى قبل 4 أيام من تصوير الفيلم، وتبين بعد الخضوع للفحص الطبي أنه مصاب بالتهاب في البنكرياس، ولكنه خرج من المستشفى بعد أيام قليلة.

 وقال كلوني البالغ من العمر 59 عاما: "أعتقد أنني كنت أحاول جاهدا أن أفقد الوزن بسرعة وربما لم أكن أعتني بنفسي"، بحسب تصريحات لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ويجسد جورج كلوني في أحداث الفيلم الذي يتولى إخراجه أيضا دور رائد الفضاء، أوغسطين لوفتهاوس، الذي يعاني من مرض السرطان.

وأشار إلى أنه "استغرق الأمر بضعة أسابيع للتحسن، وكمخرج ليس الأمر بهذه السهولة لأنك في حاجة إلى طاقة".

كما استلزم على جورج كلوني بخلاف فقدانه الكثير من الوزن من أجل دوره الجديد، إطلاق لحية طويلة، والتي كانت زوجته وابنته سعداء للغاية عندما حلقها وتخلص منها، لأن وجهه كان مخفيا تحتها.

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