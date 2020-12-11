بعد تصريحاتها الجريئة سلاف فواخرجي تدافع عن نفسها

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:42 ص
بوابة الفجر
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عبرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عن استيائها من المقابلة التي أجراها معها التلفزيون الألماني (DW)، والتني صرحت خلالها تصريحات جرئية بشأن قبلتها بمسسل (شارع شيكاغو)، وتأيدها لفصل الدين عن الدول في موطنها سوريا.

وقالت فواخرجي خلال مقابلة تلفزيونية: "كنت بتمنى اطلع كسلاف الممثلة، موضحة أن الاتفاق كان على أن يكون اللقاء حول قضايا المرأة وصورتها في الدراما العربية، مشيرةً إلى أن اتجاه المقابلة أخذ منحىً آخر سياسياً.

واعتبرت سلاف فواخرجي أن هذا الكلام مستنزف وتحدثت به كثيراً قبل سنوات طويلة، حيث قالت: "هالكلام خلصنا منه ونحنا كلياتنا عم ندعو لشي تاني، للوطن اللي هو سوريا الأكبر من الأشخاص، لأنه بمرحلة أخرى إحنا".

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