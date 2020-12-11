تعرف على مواجهات ريال مدريد المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال









تأهل ريال مدريد لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تخطي عقبة ضيفه بوروسيا مونشتجلادباخ بهدفين دون رد، في ختام مواجهات المجموعة الثانية من البطولة.





واحتل ريال مدريد قمة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وتأهل لثمن النهائي رفقة بوروسيا مونشنجلادباخ.





وحسب لوائح البطولة، سيواجه ريال مدريد أحد الفرق التي احتلت المركز الثاني في المجموعات الأخرى، مع تجنب مواجهة فريق من نفس البلد.





وبالتالي سيتجنب ريال مدريد مواجهة مونشنجلادباخ، كونه في نفس المجموعة، وفريق أتليتيكو مدريد وأشبيلية وبرشلونة، أصحاب وصافة المجموعات الأولى والخامسة والسابعة على الترتيب.

وجسب اللوائح، سيواجه الريال أحد الفريق التالية: بورتو البرتغالي، أتالانتا الإيطالي، لاتسيو الإيطالي، ولايبزج الألماني.





وتقام القرعة يوم الاثنين المقبل، الموافق 14 ديسمبر، بمدينة نيون السويسرية.



