تعرف على الفرق المرشحة لمواجهة ريال مدريد في دور الـ16 بالتشامبيونزليغ





تأهل فريق ريال مدريد الإسباني، إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.









وحقق ريال مدريد فوزًا ثميناً على حساب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء الماضي في ختام دور المجموعات.





ووفقا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني: فإن الفريق الملكي لديه خيارات معدودة في قرعة دور الـ 16 بسبب وجود 3 فرق إسبانية في المراكز الثانية، حيث تنص اللوائح على عدم مواجهة فريقين من نفس البلد، بالإضافة إلى مواجهة فريق متأهل معه من نفس المجموعة".









وأضافت:"ولهذا يتم استبعاد خيارات عديدة وهي، برشلونة، أتلتيكو مدريد، إشبيلية وبوروسيا مونشنغلادباخ، ليبقى أمام الريال فرص مواجهات؛ بورتو، لايبزيغ، لاتسيو أو أتلانتا".





وواصل:"من المرجح أن يكون الأقرب لمنافسة الميرنجي في دور الـ 16، فهو فريق لايبزيغ بنسبة 30.9% الذي تأهل من المجموعة الثامنة على حساب مانشستر يونايتد بعدما تغلب عليه بثلاثية مقابل هدفين".









وتابع:" وثاني الاحتمالات تتوجه إلى لاتسيو الإيطالي باحتمال 25.68% بعد أن تأهل عن المجموعة السادسة، وثالثًا فريق إيطالي آخر هو أتلانتا الذي وصل إلى الدور عن المجموعة الرابعة بفوزه على أياكس وذلك بنسبة احتمال 23.4%".







