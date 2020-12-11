تعرف على موعد عودة عبدالشافي لتدريبات الزمالك

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:47 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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عادة مرة أخرى الالام تصاحب محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مما دفع الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور محمد أسامة، تأجيل مشاركته في العودة للتدريبات الجماعية صحبت الفارس الأبيض.


وقرر الدكتور محمد أسامة، الاكتفاء بأدائه برنامج تأهيلي مكثف للاعب في صالة الجيمانزيوم الخاصة بالأبيض، مما أجل تجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعية للفريق، خلال الفترة المقبلة.


وبحسب الفحوصات الطبية التي خضع لها عبدالشافي، فإنه سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد خمسة عشر يومًا، وذلك بعد التأكد من جاهزيته تمامًا للمشاركة والالتحامات القوية سواء في التدريبات أو المباريات.


وغاب محمد عبدالشافي عن القلعة البيضاء طوال الفترة المنقضية، بسبب إجراء جراحة في عظمة الترقوة، عقب تعرضه للإصابة في مباراة الأهلي بالدوري.


ويحل الزمالك ضيفا على المقاولون يوم السبت المقبل في أولى جولات الموسم الجديد من الدوري.

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