شوبير يكشف موقف الأهلي النهائي من ضم سيرينو وبسام

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير، الموقف النهائي من مفاوضات الأهلي مع الثنائي، جاستون سيرينو جناح ريال سوسيداد، ومحمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش.

وارتبط سيرينو وبسام بالنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي، قبل أن تتناول عدة تقارير، إمكانية انتقال الثنائي للنادي الأهلي، في الميركاتو الشتوي.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "راديو أون سبورت إف إم": "كنت أول من تحدث عن مفاوضات الأهلي مع سيرينو، واللاعب يبتعد عن الأهلي بسبب مغالاة صن داونز".

وأوضح حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن سيرينو لن ينتقل إلى صفوف المارد الأحمر، لو شارك مع صن داونز، في دور الـ32 من دوري الأبطال، فإن الأهلي لن يضمه لأنه يحتاجه في دوري أبطال أفريقيا، ومن المؤكد ألا يتعاقد مع لاعب من اجل المشاركة في الدوري المحلي.

وأبدى أحمد شوبير اندهاشه من كثرة الشائعات، وأخرها شائعة ضم محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش إلى صفوف الأهلي، مؤكدا أنها مجرد كلام متداول وغير حقيقي على أرض الواقع.

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