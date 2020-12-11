وحيد حامد: جميع أفلامي تعبر عن رأيي الشخصي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:22 ص
بوابة الفجر
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أكد الكاتب الكبير وحيد حامد، أن جميع الأفلام التي كتبها تعبر عن رأيه الشخصي تمامًا وشخصيات الأفلام حقيقية وليست زائفة واخذها من الناس والشارع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الاعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر"، أن السينما هي الأساس عنده وبذل فيها جهدًا كبيرًا جدًا.

وأشار إلى أنه لم يتقاض أجرًا عن أي مقال صحفي كتبه لأنه لا يبيع رأي.

وأكمل:"أنا ابن الشارع ونشأت في قرية بسيطة ولم انفصل عن الناس ابدًا، والانسان لو بطل يحلم عمره بيقصر وممكن يموت. 

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