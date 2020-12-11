قادة أوروبا يتفقون على معاقبة تركيا
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
الفجر
Advertisements
نقلت قناة العربية الإخبارية، عن دبلوماسيين، أن القادة الحاضرين في القمة الأوروبية اتفقوا على فرض عقوبات على تركيا.
وأضاف الدبلوماسيون، أن الإجراءات التي تم إقرارها بشأن تركيا ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية ضد تركيا إذا واصلت سياستها.
في سياق منفصل، أفادت وكالة "بلومبرج"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ "إس -400" الروسية.
ونقلت الوكالة عن مصدرين مقربين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع على إجراءات ضد تركيا أوصى بها وزير الخارجية مايك بومبيو.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا