قادة أوروبا يتفقون على معاقبة تركيا

نقلت قناة العربية الإخبارية، عن دبلوماسيين، أن القادة الحاضرين في القمة الأوروبية اتفقوا على فرض عقوبات على تركيا.





وأضاف الدبلوماسيون، أن الإجراءات التي تم إقرارها بشأن تركيا ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية ضد تركيا إذا واصلت سياستها.





في سياق منفصل، أفادت وكالة "بلومبرج"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ "إس -400" الروسية.



