قادة أوروبا يتفقون على معاقبة تركيا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الفجر
Advertisements
نقلت قناة العربية الإخبارية، عن دبلوماسيين، أن القادة الحاضرين في القمة الأوروبية اتفقوا على فرض عقوبات على تركيا.

وأضاف الدبلوماسيون، أن الإجراءات التي تم إقرارها بشأن تركيا ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية ضد تركيا إذا واصلت سياستها.

في سياق منفصل، أفادت وكالة "بلومبرج"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ "إس -400" الروسية.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مقربين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع على إجراءات ضد تركيا أوصى بها وزير الخارجية مايك بومبيو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا بوابة الفجر الفجر أردوغان

أخبار تهمك

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة في ريال مدريد

منذ ساعة و 28 دقيقة

خاص.. الكشف عن ملامح صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي "بالأسماء"

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. مصر تتسلم أولى شحنات لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 10 ساعة

خاص | خلاف بين لجنة الزمالك والحكماء بسبب تخفيض عقود اللاعبين.. واستمرار فاروق جعفر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

الكاف يصدم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

ليس سيرينو.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 10 ساعة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إيقافه وتحويله للتحقيق.. تعليق ناري من طارق يحيي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

وزيرا خارجية أمريكا وتركيا يتفقان على حل أزمة القس "برانسون"

وزيرا خارجية أمريكا وتركيا يتفقان على رفض هجوم إدلب السورية

أمريكا تغلق قنصليتها في البصرة العراقية وتسحب دبلوماسييها بعد تهديد إيران

المقاومة الإيرانية: ألبانيا تطرد سفير نظام الملالي ودبلوماسي إيرانى آخر

إدارة أميركا تعلن الاتحاد ضد طهران.. "قريباً الإيرانيون بلا وقود"

بومبيو: العقوبات ستطبق على الجميع بما فيها إيران وقادتها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

08:21 م

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

05:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر