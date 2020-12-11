منافسة شرسة بين آرسنال وبرشلونة على نجم مانشستر سيتي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:03 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
يسعي مسئولو نادي أرسنال الإنجليزي للدخول في منافسة مع فريق برشلونة الإسباني على التعاقد مع إيريك غارسيا، مدافع مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد أقل من شهر.


وكان غارسيا قريبًا من الإنتقال إلى صفوف الفريق الكاتالوني خلال الميركاتو الصيفى الماضي، إلا أن التفاوض حول قيمة الصفقة حالت دون اغلاقها.


ووفقاً لصحيفة "آس" فإن إنضم أرسنال لسباق للظفر بخدمات صاحب الـ 19 عامًا خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل تأزم وضع برشلونة الاقتصادي وعدم قدرته على حسم الصفقة.


وأضافت:" أن على الرغم من اقتراب انتهاء عقد غارسيا مع مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الجاري، إلا أن النادي الإنجليزي لن يفرط في خدمات مدافعه أقل من 20 مليون يورو".


وواصل:" هناك محاولات من جانب أرسنال لإقناع غارسيا بالانتقال إليهم في الشتاء المقبل، بعقد جديد بعد نهاية تجربته رفقة السيتيزنز".


وتابع:"ويحاول أرسنال الاستفادة من الوضع الاقتصادي السيء لنادي برشلونة، ورغم مانشستر سيتي في جني الأموال بعدما رفض اللاعب التجديد، والتقدم بعرض من أجل حسم الصفقة".


ولعب إيريك غارسيا سبع مباريات حتى الآن هذا الموسم مع مانشستر سيتي وشارك في ست منها كلاعب أساسي، ليصل مجموع الدقائق إلى 498 دقيقة في مختلف المسابقات.

أخبار تهمك

الكاف يصدم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة من العيار الثقيل تعود لدائرة اهتمامات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

ليس سيرينو.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصر تتسلم أولى شحنات لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 5 ساعات

خاص | خلاف بين لجنة الزمالك والحكماء بسبب تخفيض عقود اللاعبين.. واستمرار فاروق جعفر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 10 ساعات

بعد إيقافه وتحويله للتحقيق.. تعليق ناري من طارق يحيي

منذ ساعة و 25 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الكشف عن ملامح صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي "بالأسماء"

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

08:21 م

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

الكاف يصدم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

12:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر