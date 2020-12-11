الأهلي يستقر على إعادة قيد الثنائي المصاب في يناير

استقرّ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، على إعادة قيد ثنائي الفريق المصاب محمود متولي ومحمد محمود.





وكان محمود متولي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة أسوان الموسم الماضي، مما تسببت في استبعاده من قائمة الفريق للموسم الجديد التي أرسلت للجبلاية خلال الأيام القليلة الماضية.





وغاب محمد محمود أيضا عن القائمة بعد إصابته مجددا على مستوى الركبة، ولم يلعب مع المارد الأحمر سوا مباراتين منذ أن انضم للقلعة الحمراء في 2018.



