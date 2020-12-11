بشرى سارة في ريال مدريد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:35 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد عاد إلى التدريبات الجماعية بعد التأهل إلى الدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك إستعداداً لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.
وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن نجم الفريق البلجيكي هازارد عمل على العشب وبات قريب من التعافي بينما إنضم فيدي فالفيردي إلى التدريبات الجماعية وبات جاهزًا للمشاركة مع الفريق.
ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية بيان الملكي الذي قال فيه:" اللاعبون الذين شاركوا ضد بروسيا مونشنغلادباخ عملوا داخل المرافق النادي كما ركض بنزيما أيضًا على العشب ونفذت باقي المجموعة جولات وتمارين مختلفة على الحيازة والضغط".
واختتم الملكي بيانه قائلاً:" خاض باقي اللاعبون مباراة على ملعب صغير وأنهوا التدريبات بالتسديد، في حين مارس كلا من كارفاخال وهازارد وماريانو وأوديجارد ويوفيتش تدريبات بمفردهم داخل وخارج المرافق النادي".

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