بعد غنائهما معا "أمانة يا ليل".. تامر حسني: مصطفى قمر دوخني وراه في حفلاته زمان (فيديو)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:54 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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نشر الفنان تامر حسني، مقطع فيديو  له برفقة النجم مصطفى قمر، وهو يقلده في طريقة غنائه وذلك عبر حسابه الرسمي على  موقع الصور الشهير "إنستجرام".

وغنى حسني أغنية "أمانة يا ليل" لمصطفى قمر، حيث قدمها بإتقان شديد وبنفس صوت قمر، مما جعل مصطفى يندهش من حسني  ليندمج معه في الغناء.

وكتب حسني، على مقطع الفيديو الذي نشره  :"القمر اللي دوخني وراه في حفلاته زمان، وعقبال حفلاتنا مع بعض".



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