مؤلف وبطل "عالم التليفزيون" لـ"الفجر الفني": هذه تفاصيل شخصيتي في الفيلم.. وسعيد بعرضها لأول مرة في القاهرة السينمائي

عندما كنت اقدم برنامج "المواعدة" ومن بعد هذا البرنامج تعرضت لهجوم شديد فالبعض كان يعارضني وآخرون يدعموني" .



وأضاف: "حدثت لي الكثير من المشاكل أيضاً في حياتي الشخصية وليس عملي فقط، فإنفصلت عن زوجتي، فالفيلم يتحدث عن حرية الرأي، والمخرج كان له رؤية إخراجية كبيرة اعطت الفيلم الطابع الروائي بطريقة أفضل" .



وفي نهاية حديثه قال فؤاد :" أتمنى أن ينل الفيلم إعجاب الجمهور، وسعيد بعرضه في أول مرة بمهرجان القاهرة السينمائي" .



عرض الفيلم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه حول ممثل متعثر في عمله وفي حياته المادية تأتيه فرصة ليقدم أحد برامج الواقع التي تتسابق فيها مجموعة من النساء للفوز بأحد الرجال، لكن ردود الفعل على البرنامج تأتي خارج التوقعات.



وقدم الفيلم عدة أفكار بشكل متواز ومتزن فلا تعلو إحداها على البقية، وقدم الفيلم عدة أفكار بشكل متواز فنشاهد كواليس صناعة هذا النوع من برامج الواقع، والتي لا يهتم منتجوها سوى بتحقيق نسب مشاهدة وإعلانات مرتفعة دون النظر لنفسية المشاركين وحياتهم الخاصة، كما يسلط الضوء على نظرة المجتمع اللبناني، وربما العربي للمرأة التي تصرح بعواطفها ورغباتها أمام الجميع وكيف يستقبلون هذا بالرفض الذي يصل إلى حد الهجوم.

كشف مؤلف وبطل فيلم "عالم التليفزيون"، عن شخصيته في الفيلم وقصته، وأعرب عن سعادته بعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي.وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال فؤاد يمين، "كنت متحمسًا كثيرًا عند كتابتي قصة الفيلم لأنها كانت حقيقة وحدثت معي