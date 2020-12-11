بعد إيقافه وتحويله للتحقيق.. تعليق ناري من طارق يحيي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
محمد ذكي
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حرص طارق يحيي نجم الزمالك الأسبق التعليق على قرار إيقافه وتحويله للتحقيق، من قبل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، بسبب ما بدر منه عبر قناة النادي.

وقال طارق يحيي عبر برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك:"ميهمنيش اتوقفت من اللجنة ولا لا وأنا لازم أتكلم ده نادي الزمالك بيتي".

وأضاف : تحقيق أيه، الزمالك هو اللي عمل طارق يحيي وهتكلم ولا يهمني كرسي ولا أي حاجة".


وأخطر  المستشار هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة،  فوزي العريان المستشار بنادى الزمالك بشكل رسمي  بإيقاف طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين وإحالته للتحقيق.


وشن طارق يحيي هجوماً حاد على اللجنة الثلاثية عبر برنامج زمالكاوي المذاع على قناه نادي الزمالك قائلا " اللجنة الثلاثية فاشلة في إدارة نادي الزمالك، واللي مش عارف قيمة النادي من الأفضل أن يرحل".

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