الباليرينا المصرية تهدي آلة بيانو للجامعة الأمريكية بالقاهرة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
Advertisements

قدم عازف البيانو المصري المرموق، محمد شمس، حفلا مساء أمس بمناسبة إهداء الباليرينا المصرية الشهيرة، ماجدة صالح، وأسرتها آلة البيانو الخاصة بالعائلة للجامعة الأمريكية بالقاهرة، 

وتم بث الحفل عبر موقع فيسبوك، فيما تابعته الدكتورة، ماجدة صالح، من الولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق "زووم".

وكان والدها الدكتور أحمد عبد الغفار صالح، يشغل منصب نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وله الفضل في الاعتراف بهذه الجامعة وبشهاداتها من قبل وزارة التعليم العالي والحكومة المصرية، وهي القاعدة التي انطلقت منها هذه الجامعة لتحتل مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم كمؤسسة تعليمية رائدة.



أخبار تهمك

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. الكشف عن ملامح صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي "بالأسماء"

منذ ساعة

الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مصر تتسلم أولى شحنات لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 9 ساعات

ليس سيرينو.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الكاف يصدم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إيقافه وتحويله للتحقيق.. تعليق ناري من طارق يحيي

منذ 35 دقيقة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص | خلاف بين لجنة الزمالك والحكماء بسبب تخفيض عقود اللاعبين.. واستمرار فاروق جعفر

منذ أقل من ساعتين

صفقة من العيار الثقيل تعود لدائرة اهتمامات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

08:21 م

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

الكاف يصدم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

12:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر