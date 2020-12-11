الباليرينا المصرية تهدي آلة بيانو للجامعة الأمريكية بالقاهرة

قدم عازف البيانو المصري المرموق، محمد شمس، حفلا مساء أمس بمناسبة إهداء الباليرينا المصرية الشهيرة، ماجدة صالح، وأسرتها آلة البيانو الخاصة بالعائلة للجامعة الأمريكية بالقاهرة،





وتم بث الحفل عبر موقع فيسبوك، فيما تابعته الدكتورة، ماجدة صالح، من الولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق "زووم".





وكان والدها الدكتور أحمد عبد الغفار صالح، يشغل منصب نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وله الفضل في الاعتراف بهذه الجامعة وبشهاداتها من قبل وزارة التعليم العالي والحكومة المصرية، وهي القاعدة التي انطلقت منها هذه الجامعة لتحتل مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم كمؤسسة تعليمية رائدة.











