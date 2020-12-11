باريس سان جيرمان يلمح لرغبة نيمار ومبابي في البقاء

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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تحدث القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي عن مستقبل نجمي الفريق الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار جونيور الذان ينتهيا عقودهما مع الفريق الفرنسب في صيف 2022.

وقال الخليفي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام:"بدأنا الحديث مع نيمار وكيليان وستبقى المناقشات سرية لكنني واثق جداً، كلاهما يريد البقاء معنا ".

وعلى نفس الجانب، علق نيمار على رغبته في الاستمرار في صفوف باريس سان جيرمان قائلاً:" أنا سعيد للغاية هنا في باريس سان جيرمان، أنا سعيد للغاية في النادي مع زملائي، فكرة الرحيل عن النادي لم تخطر ببالي".

واختتم نيمار تصريحاته قائلاً:"يجب أن نتحدث بشأن هذا الأمر لكن لدينا علاقة جيدة جدًا، أنا سعيد جدًا، لنرى ما سيحدث في المستقبل".


  

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