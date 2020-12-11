خاص.. الكشف عن ملامح صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي "بالأسماء"

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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أشرف عبد الناصر 

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن ملامح صفقات المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن الأهلي سيتعاقد مع لاعب واحد فقط أو لاعبين ذالك بناء على رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

وأضاف، أن موسيماني لم يطلب التعاقد سوا مع سيرينو فقط، وما يتعلق بالتوجولي لابا كودجو وغيره هي أسماء تم ترشيحها من لجنة التخطيط وبعضها غير صحيح.


وتابع، أن الأهلي لن يتعاقد مع حارس مرمى في الفترة المقبلة، مؤكدا على ثقة موسيماني في الثلاثي ، الشناوي وعلي لطفي وشوبير.


ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

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