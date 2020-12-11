أفلام "جيمس بوند" للمشاهدة المجانية على يوتيوب

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
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يعرض موقع "يوتيوب" للفيديوهات أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند" مجانا عبر منصته.

وبحسب ما ذكرته مواقع "سلاش فيلم" و"آي أو 9"، فإن "يوتيوب" سيعرض فقط أول 19 فيلم من أفلام "بوند" مجانا، وذلك بالتعاون مع الشركة المنتجة للسلسلة "مترو غولدن ماير".

وتتضمن الأفلام المجانية كل الأعمال التي لعب بطولتها، الممثل الاكستلندي الراحل، شون كونري، منها "Dr. No" وأفلام الممثل الأيرلندي، بيرس بروسنان، مثل "Golden Eye"، ولكن لا تشمل المجموعة أفلام الممثل البريطاني، دانييل كريغ، آخر من جسد دور العميل البريطاني.

وتأتي تلك الخطوة لتسلية محبي أفلام "جيمس بوند"، مع تكرار تأجيل عرض فيلمه الجديد والمنتظر في دور العرض السينمائية "No Time to Die"، بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وستعرض أول 19 فيلم لـ"جيمس بوند" في قسم "المشاهدة المجانية" على "يوتيوب" في الولايات المتحدة فقط.

ولم يوضح "يوتيوب" أو شركة "مترو غولد ماير" سبب عرض الأفلام المجانية، ولكنها تكريم مناسب لشون كونري أول من جسد "جيمس بوند" على شاشة السينما، والذي رحل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الكاضي.

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