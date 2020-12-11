بالمجان 100%.. كل ما تريد معرفته عن لقاح سينوفارم (فيديو)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أثناء استلام أولى شحنات لقاح سينوفارم،: "لحظة تاريخية تدل على عظمة القيادة السياسية، وحرصها على المواطن المصري، وعمق العلاقة بين مصر والصين والإمارات".

وأضافت "زايد"، أنهم تعاقدوا على مجموعة شحنات متتالية بداية من اليوم وعلى أيام متتالية، لافتة إلى أن مصر أول دولة إفريقية تستقبل لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن مصر قوية وعظيمة.

وشددت على أن الرئيس السيسي حريص على شعبه، متابعة: "رسالة شكر وعرفان ومحبة لأشقائنا الإماريتيين والصينيين، وفيروس كورونا أظهر العلاقة القوية بين مصر والإمارات ومصر والصين".

وتابعت: "شاركنا في الأبحاث الإكلينكية على هذه اللقاحات"، لافتة إلى أن الطوارئ وافقت موافقة نهائية على هذا اللقاح، لافتة إلى أن الإمارات تلقت هذا اللقاح خلال الأيام الماضية.

ونوهت بأن الفئات الأولى بهذا اللقاح هي الأطقم الطبية بمستسفيات العزل والحميات والصدرية، ومرضى الفشل الكلوى، والسرطان، الأمراض المزمنة، وكبار السن.

وقالت وزيرة الصحة، إنهم لديهم سلسلة تدريب لتخزين كل اللقاحات التي ستصل إلى مصر ضد فيروس كورونا.

وأضافت "زايد"، أن المصل بالمجان 100%، بنسبة فاعلية تصل لـ 96%، و100% ضد الحالات الحادة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه عبارة جرعتين بين كل جرعة والثانية 21 يوم.

وكشفت عن استلام شحنات جديدة من اللقاح الأسبوع المقبل، والأسبوع الذي يعقبه، متابعة: "سنحصل على مزيد من اللقاحات بموجب عقد مع التحالف الدولي للقاحات".





واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.

أخبار تهمك

تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستقر على بديل مروان محسن أمام المقاصة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. مصر تتسلم أولى شحنات لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الكاف يصدم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

موقف الأهلي النهائي من ضم المايسترو والأخطبوط في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ يوم

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على مواجهات ريال مدريد المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 17 ساعة

بعد إيقافه وتحويله للتحقيق.. تعليق ناري من طارق يحيي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

08:21 م

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

07:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر