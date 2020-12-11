محمد حمدي: سعر جرام سموم العقارب 36 ألف جنيه (فيديو)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد حمدي، صاحب أكبر مزرعة لتربية العقارب والثعابين، إن جرام السم للعقارب والثعابين يبدأ من 3آلاف جنيه حتى 36 ألف جنيه، معقبًا: "جرام السم أغلى من الذهب".

وتابع "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميان وائل الإبراشي، ونجوى إبراهيم، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن استخلاص السم من العقارب ليس سهلًا، ولكنه صعب ويأخذ الكثير من الوقت، مشيرًا إلى أنه يوفر السم للجامعات والباحثين، ولكن هناك حاجة لدعم بعض المراكز البحثة لإعداد الأبحاث على سموم العقارب.

ولفت إلى أنه يصدر سموم العقارب والثعابين إلى جهات بحثية، لافتَا إلى أن مؤسسته لا تهدف إلى الربح، ولكنه يسعى لدعم الباحثين بصورة كبيرة.

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