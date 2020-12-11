مرشح برشلونة يوضح موقف ميسي













أوضح جوردي فاري، المرشح على منصب رئيس نادي برشلونة، موقف نجم الفريق ليونيل ميسي، من البقاء مع النادي، خلال الموسم المقبل.





وانتشرت العديد من الشائعات حول استمرارية ميسي مع النادي الكتالوني، في ظل انتهاء عقده، بنهاية الموسم الحالي.





وقال فاري في مقابلة لإذاعة "أوندا ثيرو" الكتالونية: "بالتأكيد يريد ميسي البقاء، والأمر كذلك بالنسبة إلى عائلتة".





وتابع: "نخطط أن ننشئ شيئًا يشبه مدينة ملاهي لنادي برشلونة وهو الأمر الذي يعطي الحيوية والشباب للاعبين لاستعادة الأمجاد لأن الروح مهمة جدًا للجميع".





وعندما سئل عن المدرب الجديد، قال فاري "أولاً علينا التعاقد مع مدير رياضي، ولدينا اتفاق مع الأفضل في العالم، وبالطبع أنه ليس كتالونيا".





ولم يكشف المرشح على مقعد رئيس برشلونة عن هوية المدير الرياضي الذي يقصده، ولكنه أكد أنه شخص ليس فاسد ويحب عمله للغاية.



