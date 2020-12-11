ليس سيرينو.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع هذا اللاعب

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:03 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، في تدعيم خط هجومه خلال الفترة المقبلة.

وأبدى موسيماني، رغبته في التوقيع مع التوجولي لابا كودجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، مع بداية العام الجديد.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، أن النادي الأهلي تواصل مع كودجو، والذي أبدى ترحيب شديد بالتواجد مع الفريق وبين صفوفه.

ويحاول الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، في تدعيم خط هجومه قبل نهائيات كأس العالم للأندية، خاصةً مع تراجع مستوى مروان محسن مهاجم الفريق، بالفترة الأخيرة.

وكان كودجو، قاب قوسين أو أدنى من التوقيع مع القلعة الحمراء، في الموسم الماضي عندما كان يلعب ضمن صفوف نهضة بركان المغربي، إلا أنه رحل إلى العين الإماراتي، بسبب المطالب المادية.

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